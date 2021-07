Flora Canto pubblica foto vere, quelle di una mamma provata e stanca

E’ sempre bellissima Flora Canto, anche con il volto stanco e come dice lei da “mamma provata” ma soprattutto è vera. E’ diventata mamma da pochissimo, ha dato alla luce il suo Niccolò meno di una settimana fa, 6 giorni fa, e non desidera fare l’eroina. Il giorno dopo il parto per ringraziare tutti degli auguri per il piccolo appena nato si è truccata e ha scattato un selfie facendo notare che si è dovuta truccare per sentirsi a suo agio nello scatto. Le sue stories sono piene di scatti del suo bambino, di dettagli che la fanno impazzire tutte le mamme. I piedini, le manine e poi il profumo dei figli che sarà sempre indimenticabile. Poi c’è tutta la stanchezza delle donne e Flora Canto non la nasconde, la mostra e la rende così normale. Immaginiamo che non tornerà immediatamente al lavoro, che si prenderà il tempo necessario per riprendersi del tutto e non crollare.

FLORA CANTO. “VISO DI UNA MAMMA PROVATA E DONNA STANCA”

E’ il suo commento alla foto scattata a casa tra uno scatto e l’altro al suo bambino, tra un cambio di pannolini e l’altro, tra una poppata e l’altra. E’ serena, felice ma è una mamma provata e una donna stanca come tutte le donne che hanno partorito da poco e che si occupano dei propri figli. La sua bellezza è anche in questo, nel fare sentire normali tutte le donne.

Incantano di certo le showgirl che un attimo dopo il parto hanno già lo scatto perfetto e che pochi giorni dopo badano a tutti i dettagli e una settimana dopo sono già pronte per il lavoro, perfette. Ognuna ha i propri tempi ma forzarli non fa bene, anche se poi si racconta che il lavoro ha dato più energia. La ripresa è soggettiva, ogni mamma, ogni donna è diversa da un’altra.