Ilary Blasi in costume viola abbinato alla gonna gialla, un vero spettacolo

Il viola è tra i colori preferiti di Ilary Blasi e il nuovo costume indossato questa estate è come sempre perfetto. Ilary Blasi in spiaggia riesce sempre ad essere un vero spettacolo senza limitarsi in nuotate e bagni di sole. A Sabaudia però fa soprattutto la mamma e non a caso la sua giornata è iniziata presto con sua figlia Isabel. La conduttrice arriva in spiaggia prima di tutti, con ombrellone e sedie e tutto il necessario per trascorrere qualche ora al mare prima di fare ritorno nella bellissima villa. Isabel ha 5 anni e ha bisogno di tutte le attenzioni, anche lei aiuta la mamma ad essere sempre in forma. La conduttrice Mediaset sembra anche avere perso l’eccessiva magrezza ed è bellissima oltre che una mamma tuttofare.

ILARY BLASI ANCHE IN SPIAGGIA E’ SEMPRE PERFETTA MA SENZA ESSERE DIVA

Sul lungomare di Sabaudia Francesco Totti questa volta non c’è e non ci sono nemmeno i due figli più grandi della coppia. Alla Blasi piace tantissimo Sabaudia: “Devi portarti ombrellone e sedie. Ogni volta un mazzo così, ma ci piace, il bello di Sabaudia è pure questo”. Le basta pochissimo per attirare l’attenzione. Arriva in spiaggia con una gonna gialla leggerissima, perfetta da abbinare al suo costume viola.

Occhiali da sole, capelli legati e ovviamente niente make up sotto il sole. E’ il settimanale Oggi che mostra le foto scattate dai paparazzi, la fatica della conduttrice dell’Isola dei famosi nel portare in spiaggia tutto l’occorrente senza mai perdere di vista la sua bambina.

Dopo la vacanza di famiglia in Russia, i giorni trascorsi in Sardegna, sempre con tutta la famiglia al completo, adesso i Totti si godono Sabaudia. E’ il posto del cuore dove si trasferiscono ogni estate. E’ la villa che hanno costruito in base ai loro desideri. L’estate è ancora lunga, Ilary intanto si gode tutto il relax d’agosto.