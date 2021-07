Ilary Blasi che vacanza in Sardegna mentre si filma in bikini nero (Foto)

Sono solo all’inizio le vacanze di Ilary Blasi che dopo Mosca si è spostata in Sardegna dove sfoggia il suo primo bikini (foto). Un due pezzi nero che filma tutto da sola mostrando il ventre piatto, le curve finalmente forse un po’ meno ristrette e il dorato che spicca sulla sua pelle. Un bikini gioiello e Ilary Blasi è irresistibile, si piace e non bada alle critiche di chi le dice che si sta trasformando, che sta esagerando con i ritocchini. Indimenticabile la sua espressione durante la diretta de L’Isola dei famosi quando la Kostner mandò il messaggio che tutte le donne, anche quelle non rifatte e senza seno sono bellissime. Ilary Blasi non ci casa e anzi regala ai follower il suo relax sotto il sole.

ILARY BLASI IN SARDEGNA SENZA FRANCESCO TOTTI

In Russia c’era tutta la famiglia Blasi – Totti ma a Poltu Quatu, tra Baia Sardinia e Porto Cervo l’ex calciatore della Roma non c’è, impegnato in questo periodo con i campi da calcio. Ilary Blasi si stende al sole, ha già una abbronzatura dorata e fa molta attenzione alla sua pelle. Il video è breve, lo posta tra le storie di Instagram, indugia sulle gambe e mostra la sua forma fisica ma soprattutto il gioiellino che le cinge il punto di vita.

Gli yacht a un passo da lei ormeggiati, le bouganville in fiore, il mare limpido e se il panorama è perfetto lei conquista tutti con il suo fisico. Non manca l’invidia di chi la vede ostentare sempre di più la sua dolce vita ma il porticciolo che mostra in pochi istanti dice anche di più. La vacanza in Costa Smeralda è appena iniziata, le vacanze in Italia per la conduttrice Mediaset sono appena iniziate, chissà dove si sposterà dopo con i figli e con Totti.