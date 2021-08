La felicità di Belen: “Che altro vuoi dalla vita”

E’ tutto meraviglioso per Belen e non solo perché è in vacanza in una meravigliosa villa con tutta la famiglia e gli amici più cari. Qualunque cosa inquadri Belen è per lei fonte di felicità. Sempre più presente sui social, ormai è a quasi un mese dal parto ed ha ripreso le sue tante attività. Tra le sue storie Instagram l’allenamento a bordo piscina con la sua personal trainer, la Rodriguez commenta: “Tornando in forma” ma a tutte sembra che la showgirl sia già in forma come prima della gravidanza. Poi una passeggiata in bici e Belen Rodriguez è in compagnia di un altro caro amico, il suo vocal coach. Arriva Santiago con il monopattino ed è lui il suo vero principe.

BELEN RODRIGUEZ VIVE IL SUO PERIODO PIU’ FELICE

Tra un video e l’altro ovviamente c’è la sua piccola Luna Marì, la chiama “la mia fragolina” è di una tenerezza disarmante ma la felicità non termina qui. Un bagno in piscina e sono nonno Gustavo e a Santiago a divertirsi tra un tuffo e una nuotata. Belen commenta: “Che altro vuoi dalla vita”. Questa volta non ostenta una felicità che rincorre, tutto è nelle sue mani e la rende serena, appagata.

Arrivano anche nuovi articoli della linea Me Fui, il brand creato con sua sorella Cecilia. Sono i costumini per le bimbe e la Rodriguez spera che l’anno prossimo ci sarà una produzione completa.

Dopo la pausa di ferragosto ci saranno le nuove registrazioni per Tu si que vales e di certo arriveranno gli shooting. In tutto questo Antonino Spinalbese non manca mai e chissà che presto non arrivino anche le nozze. Cosa potrebbe desiderare di più Belen? Poco più di un anno fa raccontava a tutti il suo dolore confidando che non era ancora pronta a dire tutto. Oggi quelli sono solo ricordi tristi.