Belen e Antonino festeggiano l’anniversario nel modo più romantico

Una serata e una notte indimenticabili per Belen e Antonino, la coppia festeggia il primo anniversario con un pieno di romanticismo e tutto è stato organizzato da Spinalbese. Ancora una volta Antonino sorprende Belen e pubblica tutto tra le sue storie Instagram. La showgirl è incantata da ciò che vede, dall’amore e dalle attenzioni che il suo compagno ha per lei. La loro sembra una favola d’amore perfetta destinata a continuare per sempre. Stanno insieme da solo un anno, forse è poco per dire le parole “per sempre” ma sono già mamma e papà di Luna e sembra che per loro ogni cosa sia semplice. Una cena organizzata in un giardino magico, ed è solo l’inizio.

BELEN IN TUBINO NERO FESTEGGIA IL PRIMO ANNIVERSARIO CON ANTONINO

Non è passato nemmeno un mese dalla nascita della figlia e Belen Rodriguez è già in forma perfetta, anche se lei dice che i pantaloncini ancora non si abbottonano bene. Prima una passeggiata e poi la cena a base di ostriche e altre delizie. Candele, lucine e qualche passo più lontano c’è anche un letto per sognare e guardare le stelle insieme.

Belen sorride emozionata, le sembra di vivere un sogno. Ci sono anche i cuscini con i nomi della coppia, anche i tovaglioli con i nomi di Antonino e di Belen. Forse nessuno ha mai fatto tanto per la showgirl argentina, forse non ha mai ricevuto così tante attenzioni da un uomo. Spinalbese ha pensato a tutto, anche alla camicia conservata per un anno e mostrata ieri per dire ancora una volta alla sua compagna che l’amerà per sempre.

Non sono mancate le altre dediche sui social, le dichiarazioni d’amore. Antonino ha pubblicato lo scatto al tramonto, è la sua famiglia: “Io te e lei” ha scritto senza aggiungere altro. Belen l’ha scritto tra le storie: “Te amo così tanto”.