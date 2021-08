Con un ricordo Antonino Spinalbese rivela una data importante per lui e Belen

Antonino Spinalbese celebra il 4 agosto, un anno fa tra lui e Belen è accaduto qualcosa di importante. Potrebbe essere semplice, c’è chi pensa al primo bacio, alla data in cui si sono fidanzati ma davvero si sono messi insieme solo un anno fa? Hanno già una bambina, Luna Marì è nata il 12 luglio scorso e in ogni caso 365 giorni fa è una data da non dimenticare. Belen non dice nulla, Antonino continua a parlarle d’amore e tra le sue storie Instagram compare una camicia bianca, sulla schiena c’è il bacio di Belen, il rossetto rosso che ha lasciato il per sempre su quel tessuto. Evidentemente Antonino non ha mai lavato quella camicia o forse è solo una foto.

“365 GIORNI FA BELEN RODRIGUEZ” NON DICE ALTRO ANTONINO

Tagga la sua compagna e rivela la data importante forse stupendo anche lei per quel ricordo così romantico. Il primo anniversario e sono già mamma e papà di una bellissima bambina. Spinalbese pubblica le foto da neonato, dimostra orgoglioso che sua figlia è identica a lui.

Il loro legame è esploso in poco tempo, è subito diventato importante anche se la showgirl argentina ha raccontato di avere cercato di resistere, di pensare che lui era troppo giovane, che era magari anche troppo presto per amare di nuovo.

E’ la scorsa estate che tutti hanno scoperto del loro amore ma ci sono date che conoscono solo Antonino e Belen. Si sono incontrati a casa della Rodriguez, aveva bisogno di fare una piega, aveva bisogno di aiuto. Arrivò lui che lavorava per Aldo Coppola, professionale e bellissimo. Da lì tutto è cambiato per entrambi, Spinalbese ha smesso di fare l’hair stylist per le altre donne e si è dedicato alla sua vera passione, la fotografia. Sperano di stare insieme tutta la vita e di essere felici come un anno fa, come oggi.