Antonino Spinalbese in posa con la figlia in braccio ma gli insulti arrivano subito

Antonino Spinalbese con la figlia in braccio è una foto che Belen adora ma non è piaciuta ai follower, a chi segue la coppia sui social. Sono tante le foto pubblicate su Instagram da Antonino che le persone non apprezzano, sono tantissimi gli insulti che si leggano tra i commenti, magari il compagno di Belen si è abituato, non ci fa caso. I commenti negativi per Spinalbese però sono arrivati soprattutto in quelli dello scatto con la sua Luna Marì. Sono sempre nella villa affittata per questa estate, Antonino deve avere appena fatto un tuffo in piscina o forse la doccia. Tiene Luna con un solo braccio ma lei è piccolissima e il suo papà guarda con la faccia duro l’obiettivo. Immediate le mamme esperte hanno criticato il modo in cui Antonino tiene la bimba, non sorregge la testolina di sua figlia, un grave errore. In tanti hanno anche notato che lui in foto non sorride mai ma che almeno potrebbe farlo quando c’è anche sua figlia ma non è tutto.

UNA PIOGGIA DI CRITICHE PER ANTONINO SPINALBESE PAPA’

A molti la sua posa non piace, la sua espressione, tutto stride con la dolcezza della sua bambina. “Pensa a tenere meglio la bimba che vieni bene lo stesso” è il commento meno cattivo. “Che tristezza…fa il figo e non sa neanche tenere la bimba in braccio e tutto per una foto e per i soldi”. I commenti sono tantissimi: “Ma vi rendete conto dello smisurato ego di sto fenomeno?”.

Iniziano poi gli assurdi insulti solo perché è il compagno di Belen e c’è chi prevede che presto lei si stancherà e lui tornerà nell’anonimato. A proposito di Belen Rodriguez, c’è chi si chiede dove sia, perché magari potrebbe aiutarlo. Antonino Spinalbese in genere non risponde e continua a pubblicare foto che a volte non sono facilmente comprensibili.