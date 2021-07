Antonino Spinalbese prima del parto: Belen pubblica la foto dell’ansia

A una settimana dalla nascita della figlia Belen e Antonino Spinalbese sono molto più attivi sui social e solo adesso la showgirl pubblica la foto del compagno prima del parto. Sembra che tra i due il più agitato fosse Antonino e questa cosa alla showgirl argentina piace tanto. “Lo sguardo dell’ansia di un uomo prima del parto” scrive Belen commentando lo scatto. E’ lei che ha immortalato quel momento, è lei che tra una doglia e l’altra ha voluto fotografare il suo compagno per ricordare quei momenti. Si è sentita amata e coccolata come sempre dal suo Antonino e oltre alle foto della piccolina c’è tanto anche di Antonino Spinalbese sul suo profilo social. E’ un’altra dedica d’amore della showgirl al papà di sua figlia.

ANTONINO SPINALBESE E BELEN A ROMA CON LUNA MARI’ PER TU SI QUE VALES

I loro viaggi adesso saranno sempre in tre, in quattro quando ci sarà anche Santiago. A Roma per le prove e le registrazioni di Tu si que vales sono arrivati in treno con tutto il necessario soprattutto per la loro piccolina. Antonino sui social continua a pubblicare scatti di Luna Marì e intanto Belen scatta foto ai suoi due amori. Adorano Roma, non smettono di scriverlo ma forse in questo momento adorerebbero qualunque città.

La foto che mostra l’espressione piena di ansia di Antonino Spinalbese e subito dopo la foto di Luna appena nata, sono momenti che non dimenticheranno mai. Dopo tanti shooting adesso il profilo Instagram della Rodriguez è solo pieno d’amore tra le foto alla figlia, al suo compagno e a Santiago. E’ il suo ometto che in questo momento le manca tantissimo. E’ in vacanza con il papà, il momento migliore per il primogenito di trascorrere un po’ di tempo con Stefano De Martino, nella splendida Procida.