Santiago e Stefano De Martino in vacanza insieme dopo la nascita di Luna

Da poco meno di una settimana Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, è diventato fratello maggiore. Il piccolo De Martino ha atteso nella villa dove tutta la famiglia è in vacanza l’arrivo di Luna Marì e poi è partito per le vacanze con il papà. Armonia perfetta tra i due ex che come sempre continuano a fare di tutto per il bene di Santiago. La scelta più giusta era proprio questa, attendere che Belen desse alla luce sua figlia, fare conoscere i fratellini e poi dare il giusto spazio anche a Stefano De Martino che non vedeva l’ora di stare un po’ con suo figlio. Nell’ultimo periodo della gravidanza di Belen hanno preferito che il figlio stesse con la mamma, che la showgirl si dedicasse il più possibile a lui prima del parto. Adesso Santiago e Stefano sono in vacanza nella meravigliosa Campania, sembra che in barca il conduttore sia tornato a Procida.

STEFANO DE MARTINO E IL PICCOLO SANTIAGO IN VACANZA INSIEME A PROCIDA

Dolcissime le immagini che l’ex ballerino ha postato tra le storie Instagram, tutte dedicate al suo bellissimo bambino, ma c’è anche altro che ha attirato l’attenzione delle follower: un piatto di spaghetti al limone.

I limoni della Costiera, la ricetta degli spaghetti al limone che a Procida non possono mancare ma sono ricette tipiche della zona che Stefano De Martino adora frequentare in estate e ogni volta che lascia la terra per la sua barca. Le follower divertite tra un complimento e l’altro rivolto a Stefano hanno provato a indovinare la ricetta con i passaggi giusti per gustare lo stesso piatto dell’ex di Belen. La speranza è che lui risponda e dia la ricetta esatta ma in genere non lo fa mai, molto più occupato a godersi la vita e in questo periodo suo figlio al mare.