L’abbraccio di Mara Venier a una fan che ha perso la mamma da pochi giorni

‘Mamma ti ricordi di me’ è il titolo del libro di Mara Venier in cui racconta della malattia di sua madre, della perdita, dell’immenso dolore. La conduttrice ha parlato più volte della depressione attraversata dopo la morte della mamma ed è anche per questo che una fan si è rivolta a lei confidandole della scomparsa della sua pochi giorni fa. Mara Venier che di certo non può rispondere a tutti i commenti dei follower ha risposta a lei, a Simona dandole l’abbraccio che di certo le avrà fatto bene. La Venier ci prova a stare bene, deve farlo perché non c’è altra soluzione al problema di salute che continua ad avere. Sui social mostra la sua vacanza in Versilia con il marito, il nipotino e gli amici, è il suo modo per darsi forza e dare forza agli altri.

IL CONFORTO DI MARA VENIER A UNA FAN

“Mara un caro abbraccio a te da Milano. Io purtroppo da pochi gg ho perso la mia mamma che e’ volata in cielo solo dopo 5 mesi da mio padre. Ho 55 anni e ora mi ritrovo da sola nella casa dei miei genitori che ora verrà a me. Meno male che ho 3 veri amici perché da figlia unica la mia famiglia è svanita in un attimo. Ti scrivo solo che la mia mamma ti apprezzava moltissimo e ogni domenica le hai regalato un sorriso. Ti abbraccio e ti scrivo che sei veramente una bella persona. Con stima, Loredana Simona Milano” è il commento scritto dalla fan a Mara Venier che ha subito risposto: “Cara Loredana, ci sono passata so’ conosco il dolore e il vuoto …ti abbraccio forte e grazie per questo messaggio…..forza tesoro”.

E’ lei a ringraziarla per averle confidato il suo dolore, raccontato la sua storia e averla abbracciata per prima. Simona a sua volta ha ringraziato per la sincera vicinanza. In tanti hanno rivolto le condoglianze alla 55enne che da poco ha perso sua madre e in tanti hanno raccontato le loro storie, tutte così simili e piene di inevitabile dolore, soprattutto quando i genitori vanno via troppo presto.