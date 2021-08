Paola Turani compie gli anni e scrive a se stessa per quel desiderio espresso tante volte

E’ il compleanno più bello per Paola Turani, la splendida influencer e modella compie 34 anni ma ne ha attesi molti sperando che il suo desiderio si avverasse. Paola Turani e suo marito desideravano tanto un figlio e ogni volta che lei spegnava le candeline il desiderio espresso era sempre lo stesso. Ha pianto tante volte per la delusione e non ha mai nascosto il suo dolore perché non riusciva a diventare mamma. Poi un giorno quando forse non ci credeva più è arrivato il momento tanto attesa e la Turani ha mostrato ogni sua emozione sui social. Quel ritardo e l’ennesimo test di gravidanza, tutto sui social così come oggi scrive a se stessa perché vorrebbe tranquillizzare la Paola di qualche anno fa.

PAOLA TURANI QUESTO E’ IL SUO COMPLEANNO PIU’ BELLO

“Vorrei tanto poter abbracciare la Paola di qualche anno fa e dirle, tranquillizzandola, di non preoccuparsi… che ne dovrà spegnere di candeline pensando “speriamo che questa volta il mio desiderio si avveri” e ci vorrà più tempo del previsto, che emotivamente non sarà sempre facile, ma che sarà ogni giorno circondata dall’amore della sua vita, dalla famiglia, da amici fantastici e che inaspettatamente anche il suo lieto fine nell’anno dei 34 arriverà… e sarà tutto meraviglioso. Così felice, non avrei potuto desiderare nulla di più” è il suo post che in due ore è già pieno di auguri per lei che è bellissima con il pancione.

In realtà la Turani già sogna altro, ad occhi aperti con il suo Riccardo immagina come sarà la prossima estate in tre. Ieri sera una cena con gli amici nella villa in affitto in Puglia ma solo a mezzanotte è arrivata la torta con le candeline e questa volta la Turani ci ha messo qualche attimo in più per esprimere il suo nuovo desiderio.