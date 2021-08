Cecilia Rodriguez anche lei col costume al contrario, è in vacanza in Valtellina

Anche Cecilia Rodriguez non sfugge alla moda del costume indossato al contrario, che più che latro serve per scattare foto sexy. Infatti, è dalla Valtellina che arrivano le bellissime foto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, entrambi nella tinozza di legno circondati da un panorama mozzafiato. Entrambi ormai sono innamorati dei luoghi di montagna e si dividono tra mare e passeggiate ad alta quota. Dopo le vacanze a Ibiza con un bel gruppo di amici Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono arrivati n Valtellina, anche qui però è possibile prendere il sole e la splendida argentina preferisce il bikini nero. Il reggiseno indossato al contrato, con i lacci che si possono legare in vari modo, serve davvero a poco. Perfetto per chi ha un seno piccolissimo ma soprattutto per chi ce l’ha rifatto. Una moda che torna dal passato, come tante altre.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER CON I CAGNOLINI IN VALTELLINA

I cani sono diventati due e sono sempre al seguito della coppia che preferisce postare da sola le foto senza attendere i paparazzi. Un metodo già sperimentato in modo perfetto da Belen. Ed ecco gli scatti in montagna mentre Ignazio Moser si regala momenti di pace assoluta ma poi arriva la sua fidanzata e inizia a mostrare tutto ai follower. Tra una storia Instagram e l’altra c’è tutta la loro vacanza tra il verde della natura e i baci da non farsi mai mancare.

Passeggiate, risate, buon cibo, coccole ai cani e tanti baci. Cecilia e Ignazio sono davvero una coppia speciale ma lo è anche la Dimora degli dei dove alloggiano in questi giorni al riparo dal caldo. Felpe e maglioni nella valigia ma quando c’è il sole alto è il momento dell’abbronzatura. Qual è sarà la prossima meta per la coppia? Magari staranno un po’ con Belen nella villa che la showgirl argentina ha preso in affitto per tutta l’estate.