Finalmente Cecilia Rodriguez incontra Luna, la figlia di Belen

Luna è finalmente tra le braccia di Cecilia Rodriguez; la sorella di Belen dopo giorni di attesa ha incontrato la sua nipotina nata la notte della vittoria dell’Italia agli Europei. La bella e dolce argentina è arrivata nella villa presa in affitto da Belen e Antonino per tutta la famiglia, per tutta l’estate. All’appello per le presentazioni della piccola Luna Marì mancavano Cecilia e Ignazio che hanno prima festeggiato il compleanno di Moser con la famiglia di lui e gli amici e poi sono arrivati a destinazione sull’isola di Albarella. Al momento manca ancora Jeremias, anche lui non ha ancora visto la sua nipotina. E’ Patrizia Griffini a pubblicare le immagini di Cecilia Rodriguez persa con la sua nipotina tra le braccia; non vedeva l’ora. Non ha mai nascosto la sua passione per i bambini, è legatissima a Santiago ma ha voglia di diventare anche lei mamma.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER COCCOLANO LA PICCOLA LUNA MARI’

Nell’attesa che il sogno della coppia si realizzi continuano a fare le prove generali con i nipotini e adesso che è nata Luna Marì ci sarà molto da fare. Forse è anche per lasciare un po’ tranquilli Belen e Antonino con la bimba appena nata che zia Cecilia e zio Ignazio hanno deciso di attendere un po’ prima di tornare alla villa.

Tante le coccole per la piccola di casa e mentre la Griffini sui social ripete che Cecilia e Ignazio sono pazzeschi le immagini della Rodriguez con la nipotina tra le braccia sono dolcissime. La più piccola delle sorelle Rodriguez è bravissima con i bambini e ad Albarella ha subito preso in braccia Luna camminando senza sosta per farla addormentare. Felice anche Ignazio che si sta riprendendo dalla fatica dell’Isola dei famosi cercando di tornare un po’ alla volta alla vecchia forma fisica.