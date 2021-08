Antonella Clerici ed Evelina Flachi si rimettono in forma nello stesso hotel

Antonella Clerici ed Evelina Flachi sono amiche da tanti anni ed è alla famosa nutrizionista che la conduttrice si rivolge per la sua dieta, per i consigli sul cosa evitare quando desidera perdere un po’ di peso e non peggiorare le sue reazioni allergiche. Questa volta però hanno entrambe scelto di rimettersi in forma facendosi coccolare in un hotel sul Lago di Garda. E’ Antonella Clerici a pubblicare le storie su Instagram che fanno sorridere i suoi follower ma anche intuire che durante le vacanze si sia lasciata un po’ andare. Appena arrivate nell’hotel hanno scattato una foto per il pubblico di E’ sempre mezzogiorno e poi Antonella Clerici ha mostrato la piscina e gli accappatoi già pronti per la remise en forme. La conduttrice ride, forse pensa che sarà davvero difficile per lei o che magari i chili che riuscirà a perdere li riprenderà tutti con le prossime puntate e le ricette della seconda edizione.

ANTONELLA CLERICI E LA REMISE EN FORME PRIMA DI TORNARE IN TV

La spa scelta è la stessa che ha aiutato anche Giovanni Ciacci ma la Clerici e la Flachi non hanno bisogno di perdere molto peso, per loro basterà qualche giorno per sentirsi più in forma. Pochi giorni per dedicarsi solo a loro due. La loro amicizia è speciale anche perché è stata la dottoressa Flachi a presentare Vittorio Garrone ad Antonella Clerici, è stata quindi lei a trasformare la sua vita.

Ovviamente ci sarà anche Evelina nella prossima stagione di E’ sempre mezzogiorno. Il pubblico la adora, ha sempre una risposta alle domande fatte in diretta, ha sempre il suggerimento giusto per un corretto stile di vita.

Mancano poche settimane al ritorno della Clerici in tv con il suo programma del mezzogiorno, il tempo di rimettersi in forma e preparare qualche sorpresa per il pubblico di Rai 1.