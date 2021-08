Anna Moroni di nuovo accanto ad Antonella Clerici nel cast di E’ sempre mezzogiorno?

Mentre si attende di conoscere la data esatta dell’inizio della nuova stagione di E’ sempre mezzogiorno gira voce che Anna Moroni potrebbe tornare accanto ad Antonella Clerici. E’ il settimanale Nuovo Tv a lanciare quella che sembra non essere solo una ipotesi. E’ ovvio che Antonella Clerici farebbe di tutto per avere Anna Moroni in cucina ma il punto è se davvero sia possibile. La Moroni non è più impegnata con Ricette all’italiana su Rete 4? Le ultime puntate le ha portate avanti dalla cucina di casa sua lasciando alle sue collaboratrici il set, Annina non era ancora vaccinata. E’ riuscita però a mantenere la promessa fatta alla sua Antonellina e trascorrere un’intera settimana con lei, a casa sua ad Arquata Scrivia e nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

ANCHE IL PUBBLICO VORREBBE ANNA MORONI NEL CAST DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Dopo ben 18 edizioni de La prova del cuoco è stata una vera sofferenza per la Moroni lasciare andare via la Clerici, ma sapeva che era una scelta fatta per amore. E’ sempre mezzogiorno va in onda dagli studi di Milano, Annina vive a Roma con suo marito Tonino, per lei sarebbe troppo faticoso viaggiare di continuo. Sembra che però che la conduttrice stia facendo di tutto per averla di nuovo al suo fianco; la settimana che hanno condiviso lo studio di E’ sempre mezzogiorno è stata piena di emozioni, soprattutto i saluti finali con la nostalgia di entrambe e la dichiarazione di Antonella Clerici: per Anna Moroni la porta è sempre aperta.

I fan della storica coppia in cucina sperano davvero che Anna possa essere presente nella cucina nel bosco di Rai 1 almeno una volta a settimana, o magari potrebbe collegarsi da casa sua. Restiamo in attesa di scoprire se è solo un sogno o sarà la realtà.