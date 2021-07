Per la finale tutti a cena da Anna Moroni, in Sardegna ci sono anche Zia Cri e Fulvio Marino

Da una spiaggia all’altra della meravigliosa Sardegna Anna Moroni mostra la sua isola del cuore anche a Fulvio Marino e Cristina Lunardini. Sono tutti insieme in vacanza in Sardegna e per seguire la partita degli Azzurri e tifare Italia hanno cenato tutti insieme a casa della maestra in cucina. Prima il sole in spiaggia, le foto nelle acque limpide, un pranzo al ristorante con i piedi sulla sabbia e poi tutti a casa di Anna Moroni. Un aperitivo e intanto la tv era già sistemata in terrazzo. Il tempo di cenare e poi tutti a cantare l’inno nazionale. Per l’occasione Anna Moroni ha preparato i suoi pomodori ripieni di riso, il piatto che più volte ha proposto a La prova del cuoco, è da sempre uno dei suoi cavalli di battaglia.

MERAVIGLIOSA STINTINO MA ANCHE LA PARTITA A CASA DI ANNA MORONI

Fulvio Marino si gode le vacanze in Sardegna con la famiglia. C’è anche Zia Cri, Cristina Lunardini, e tutti insieme hanno trascorso un’altra serata speciale con tutta la semplicità possibile. Il brindisi portafortuna per la nostra Italia in campo e poi sul rigore sbagliato degli inglesi le urla di tutti, fino alla parata di Donnarumma che ha visto esultare anche Anna Moroni e suo marito Tonino.

Bellissimo per il pubblico della vecchia Prova del cuoco e di E’ sempre mezzogiorno vedere che il legame tra i protagonisti vecchi e nuovi è reale e non va solo in onda davanti alle telecamere.

Antonella Clerici è invece ancora ad Arquata Scrivia nella sua casa nel bosco, ha seguito la partita con la famiglia ed alcuni amici scegliendo con cura i colori e l’aglio giusto per allontanare la sfortuna. Chissà se anche lei questa estate raggiungerà la sua Annina in Sardegna, nella sua adorata Alghero. Continuiamo a seguire i loro profili social, l’estate è solo all’inizio.