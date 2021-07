Fulvio Marino e Zia Cri raggiungono Anna Moroni in Sardegna

Anna Moroni da sempre trascorre gran parte delle sue vacanze estive in Sardegna e quest’anno l’hanno raggiunta anche Fulvio Marino Cristina Lunardini. Tutti insieme su una spiaggia che la Moroni adora, ed è la spiaggia del Lazzaretto; che ovviamente si trova ad Alghero, è questo il posto del cuore di Annina. “Ciao Annina mia” la saluta Antonella Clerici inviandole un bacione. L’ex protagonista de La prova del cuoco come sempre in gran forma è già al suo tavolo in spiaggia, pronta a gustare qualche piatto a base di pesce. Tra le storie Instagram gli scatti con Zia Cri e Fulvio Marino, li conosceva entrambi già da tempo ma nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ha potuto incontrarli di nuovo. Anna Moroni è stata ospite di Antonella Clerici nel suo nuovo programma del mezzogiorno per un’intera settimana. Entrambe al momento dei saluti si sono commosse, avrebbero tanto voluto proseguire insieme ma le scelte di vita della conduttrice hanno inevitabilmente condizionato anche quella degli altri e per Anna non è possibile viaggiare così spesso da Roma a Milano.

ANNA MORONI IN SARDEGNA CON GLI AMICI DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Zia Cri, Cristina Lunardini, ha preso un po’ il suo posto anche se la formula del nuovo programma è diversa. “Salute alla vita” e i tre amici in spiaggia brindano. Zia Cri e Fulvio Marino torneranno ovviamente anche nella seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno, già entrambi confermati, già così fondamentali accanto ad Antonella Clerici.

Anna Moroni è una fonte inesauribile di consigli, ricette e ovvia saggezza, si gode la sua estate e anche la sua famiglia, i nipoti. Cristina Lunardini deve riprendersi del tutto dopo il malore di cui ha anche parlato in una delle puntate su Rai 1. Fulvio Marino si ricarica e cerca nuove ricette, nuovi impasti, perché ogni giorno sarà nel suo angolo nel bosco di E’ sempre mezzogiorno pronto a suggerire dolci, salati, pizze, focacce ed ogni delizia possibile.