Eleonora Giorgi diventa nonna e Clizia Incorvaia commenta sicura

Eleonora Giorgi non vedeva l’ora di diventare nonna e dopo i tanti gossip che annunciavano la falsa gravidanza di Clizia Incorvaia adesso è tutto è vero. Paolo Ciavarro sta per diventare papà, l’annuncio è il più dolce e arriva tra le pagina della rivista Gente ma ovviamente anche sui social. Gli scatti più teneri del più piccolo dei figli di Eleonora Giorgi abbracciato all’influencer che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip e che gli sta cambiando la vita. Paolo e Clizia sono al settimo cielo ma l’attrice non vede l’ora e urla dal suo profilo Instagram: “Pare che diventerò nonna! Che bellooooooo!”. E’ poi la Incorvaia a commentare il suo post sicura che Eleonora sarà una nonna meravigliosa.

“Sarai una nonna meravigliosa! Sarà molto fortunato/a” facendo attenzione a non rivelare se il bebè che aspetta è maschio o femmina Clizia Incorvaia ha scritto il commento più bello per Eleonora Brigliadori. La coppia ha dovuto mantenere per un po’ il segreto ma è ovvio che l’attrice non l’abbia saputo dal gossip né dai social ma dai suoi ragazzi.

Una favola d’amore moderna per Clizia e Paolo Ciavarro. Si sono conosciuti e innamorati nel reality show di Canale 5, in pochi scommettevano sul loro legame, nemmeno la Giorgi all’inizio ci ha creduto, pensando che suo figlio non fosse adatto alla Incorvaia che è già mamma e un divorzio alle spalle. Poco dopo quando l’ha conosciuta ha subito cambiato idea, nella compagna di suo figlio rivedeva se stessa.

Tutti felici e contenti, la dolce attesa di Clizia realizza non solo il suo desiderio di dare un fratello o una sorella alla sua Nina ma anche quello dei futuri nonni, oltre che di Paolo che già cammina sollevato da terra. Il GF Vip ha creato più di una famiglia.