La prima foto di Gemma Galgani con il seno rifatto: come da ragazzina

Erano giorni che sul web circolava l’indiscrezione su un ritocchino di Gemma Galgani. La dama più famosa di Uomini e Donne si è rifatto il seno e adesso la conferma è arrivata direttamente dal settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti. In copertina è presente proprio Gemma e lo scatto non lascia alcun dubbio: la Galgani ha ritoccato il decolleté. E’ la primissima foto in assoluto ma presto la vedremo anche a Uomini e Donne ovviamente, dove probabilmente approderà ancora più determinata di prima oltre che più sicura di se stessa e di quello che vuole.

Gemma Galgani si è rifatta il seno e adesso si sente di nuovo una ragazzina: prontissima per Uomini e Donne

“Guardate, ora ho il seno di quando ero una ragazzina” è con queste parole che Gemma Galgani presenta ‘la sua novità’ al pubblico con le foto scattate in esclusiva per Nuovo Tv. Secondo la protagonista di Uomini e Donne con un seno perfetto sarà molto più semplice trovare il suo principe azzurro tra i tanti cavalieri che parteciperanno alla nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Speriamo quindi che sia la volta buona per l’amatissima Gemma. Al momento comunque la Galgani non è certo stata ignorata dagli haters visto che si sta beccando diverse critiche. Le polemiche nascono soprattutto dal fatto che la donna si sia rivolta al chirurgo estetico all’età di 71 anni. Questa non sarebbe la prima volta per lei e ha ammesso di aver ceduto alla vanità.

Gemma Galgani si è rifatta solo il seno oppure è ricorsa anche ad un altro ritocchino?

Dopo la conferma del decolleté, rimane il dubbio che riguarda un altro ritocchino. Secondo molti Gemma si sarebbe rifatta anche le labbra. Al momento pare proprio che la Galgani abbia smentito durante le registrazioni di Uomini e Donne. La prima a rendersi conto del dettaglio e del possibile cambiamento sarebbe stata Tina Cipollari. Eppure la dama non ha assolutamente confermato, anzi. Non ci resterà che attendere la messa in onda del programma tv per capire se Gemma ha rifatto davvero soltanto il seno. La nuova stagione di Uomini e Donne inizierà il 13 settembre.