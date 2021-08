Per Gemma Galgani non solo il seno nuovo: c’è anche un altro ritocco

Sarà una lunga, lunghissima stagione in compagnia di Uomini e Donne, durante la quale gli scontri infuocati tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non mancheranno di certo. Dopo l’ultima edizione, durante la quale dame come Isabella Ricci e altre, avevano trovato più spazio, ci eravamo illusi che per Gemma Galgani si stesse avvicinando il tempo dell’oblio e invece no, a quanto pare, la dama torinese ha pensato questa estate a una mossa da fare, per assicurarsi almeno il primo mese di piazzate a centro studio. Come anticipato da Nuovo, Gemma Galgani si è rifatta il seno e immaginerete bene che la Cipollari, confermatissima al suo posto come opinionista di Uomini e Donne, avrà parecchio da ridire. Ma non solo. In questi ultimi due giorni sono state registrate le prime puntate di Uomini e Donne e sono arrivate come sempre le anticipazioni. In particolare, dal Vicolo delle news, arrivano altri dettagli sulle trasformazioni fisiche di Gemma Galgani.

Per Gemma Galgani non solo seno rifatto c’è dell’altro

Come ricorderete in questi anni di permanenza in tv, Gemma Galgani si è rifatta, grazie ai programmi Mediaset, diverse parti del corpo. Tutto era partito con la sua partecipazione a Selfie-Le cose cambiano. Lì non ebbe modo di realizzare tutti i suoi desideri, ebbe la possibilità di rifarsi solo i denti ma la dama non ha mai mollato. E così lo scorso anno si è fatta un bel lifting, per dare un po’ di freschezza al viso. E poi questa estate, approfittando dei mesi di lontananza dalla tv, ha pensato bene di rivolgersi ancora una volta al chirurgo estetico. Per l’occasione Gemma sfoggerà anche un seno nuovo. Ma pare che non sia la sola novità. Stando infatti alle ultime anticipazioni, Gemma potrebbe essersi rifatta anche le labbra, cosa che non avrebbe smentito interrogata dalla Cipollari che si è subito accorta del ritocchino fatto dalla Galgani. Probabilmente solo qualche punturina, lo scopriremo nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che, come avrete capito, anche quest’anno vedranno la Galgani assoluta protagonista.