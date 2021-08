Anche Giulia De Lellis arriva a Venezia: il primo look alla sfilata Dolce e Gabbana

Oggi, 31 agosto 2021, parte ufficialmente l’edizione numero 78 del Festival del Cinema di Venezia. Arrivano i primi vip, anzi sono già arrivati ed in occasione della sfilata di Dolce e Gabbana. La presenza di JLo ha incantato tutti. L’attrice e cantante ha conquistato i presenti ma anche chi non è potuto essere presente all’evento. Alla sfilata però era presente pure una vippona nostrana che a Venezia e alle sfilate è una habitué. Si tratta di Giulia De Lellis, l’esperta di tendenze, conduttrice, scrittrice e attrice lanciata da Uomini e Donne. Giulia è arrivata a Venezia in tutto il suo splendore e il primo look le stava d’incanto.

Giulia De Lellis sfoggia il primo look a Venezia, presente alla sfilata di Dolce e Gabbana come JLo

Per l’occasione, ovviamente, Giulia De Lellis ha sfoggiato un look Dolce e Gabbana. A Venezia la bellissima influencer ha optato per un abito lungo del brand di alta moda. Giulia ha scelto un vestito animalier leopardato, con bretelline, scollo e cintura in vita. Inutile dire che questo primo outfit per Venezia le stava un incanto. Per quanto riguarda le scarpe, invece, ha indossato dei sandali con tacco di colore nero. Abbinati perfettamente alla borsetta proprio con la stampa leopardata e i dettagli neri. La De Lellis infatti ha collezionato tantissimi commenti positivi sui social network dove ha condiviso i momenti salienti di questa sfilata tra cui anche la passerella di Jennifer Lopez.

Giulia De Lellis arriva a Venezia ma non è da sola: con lei anche il fidanzato Carlo alla sfilata di D&G

La bella Giulia non era da sola a Venezia ma è arrivata in città insieme al suo ormai inseparabile fidanzato Carlo Gussalli Beretta. I due si sono fatti fotografare insieme in Piazza San Marco. Dagli scatti sprigionano amore da ogni angolo e siamo sicuri che nelle prossime ore ci regaleranno altri scatti meravigliosi direttamente da Venezia.

Nel mentre vi lasciamo l’ultimo post che ha pubblicato Giulia De Lellis su Instagram e che riguarda proprio la sfilata a Venezia:

Che ne dite di questo primo look?