Nozze per la iena Antonino Monteleone e bouquet per Bianca Atzei

La Iena Antonino Monteleone ha detto di sì per sempre a Claudia Parrinello, la sua storica fidanzata. L’annuncio al pubblico era arrivato proprio pochi giorni fa tramite sui social network. Antonino aveva scritto su Instagram che dopo due giorni si sarebbe sposato con la sua Claudia. E così è stato. La cerimonia religiosa si è svolta nella giornata di ieri, martedì 31 agosto. Tanto amore e romanticismo ma anche tantissimo divertimento durante i festeggiamenti per queste nozze che ormai si attendevano da tempo. Alla cerimonia c’erano tanti invitati e ovviamente non mancavano tutti i colleghi de Le Iene e non solo.

Il matrimonio di Antonino Monteleone con la storica fidanzata Claudia: festeggiamenti con gli amici de Le Iene

Come dicevamo, la celebrazione della messa si è svolta in chiesa. Per la precisione in una piccola chiesetta che si trova a Marsala, in campagna. Location particolare e romantica per delle nozze da sogno. I due sposi erano elegantissimi, lei con il classico vestito bianco, capelli legati e il velo in testa. Poi i festeggiamenti si sono spostati dalla chiesa per dare il via al party pieno di divertimento e gioia. Tanti i volti noti tra gli invitati di Antonino Monteleone e di sua moglie Claudia. Inevitabilmente presenti i tanti amici e colleghi di lui. Da Le Iene c’erano infatti tutti tra cui: Giulio Goria, Filippo Roma, Roberta Rei, Alessandro de Giuseppe, Silvio Schembri, Nina Palmieri. Tra gli assenti che non si sono visti in foto forse Niccolò De Deviitis e la sua Veronica Ruggeri. In compenso Stefano Corti si è presentato al matrimonio con la fidanzata Bianca Atzei.

Bianca Atzei prende il bouquet al matrimonio di Antonino Monteleone, presto le nozze con Stefano Corti?

E a proposito di Bianca Atzei, la cantante ha preso il bouquet della sposa! Presto potrebbe arrivare un matrimonio con Stefano Corti con tutte le iene annesse? Speriamo proprio di sì visto che i due fanno coppia fissa ormai da tempo e insieme sono veramente bellissimi. Qualche mese fa era anche esploso il gossip della gravidanza dell’artista che è stata smentita con fantastica ironia dalla diretta interessata e dal fidanzato Stefano Corti. Adesso chissà.