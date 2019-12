Bianca Atzei incinta? La cantante mostra un altro pancione (Foto)

Niente dolce attesa per la coppia che aveva già fatto emozionare tutti: Bianca Atzei non è incinta ma la cantante e la sua iena hanno atteso un po’ di giorni prima di smentire la notizia (foto). Eravamo davvero tutti convinti che Bianca stesse per diventare mamma, magari ai primi mesi di gravidanza ma incinta, invece questo Natale non ha portato questo donno alla coppia che in compenso mostra un altro pancione. La smentita di Bianca Atzei e Stefano Corti è infatti arrivata con una divertente foto dal Madagascar, non lei a essere incinta ma la iena. E’ il soggetto che è sbagliato! Stefano ha un gran pancione, sintomo che a tavola è una buona forchetta. Il ventre gonfio è il suo mentre lei è piatta come sempre, magrissima.

DAL MADAGASCAR LA FOTO DI BIANCA ATZEI E STEFANO CORTI

Hanno scelto il caldo per trascorrere le feste di Natale e hanno scelto il sorriso per smentire chi ha scritto della loro dolce attesa. “Ormai la notizia è su tutti i giornali, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali. Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!”. Un atteggiamento da vere iene con Bianca che bacia il pancione del suo compagno.





32 anni lei, 34 anni lui e per il momento attendono altri tempi e si godono la loro storia d’amore che non è poi nata da molto. DI recente hanno raccontato come si sono innamorato, come tutto sia iniziato al concerto di Gigi D’Alessio tra uno sguardo e l’altro e la pazienza di Stefano per conquistare lei che era decisamente “pesante” all’inizio dopo le varie delusioni. La storia d’amore con Max Biaggi l’ha fatta soffrire molte, non credeva potesse finire da un giorno all’altro.





