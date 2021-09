Simona Ventura mostra il suo nuovo look ma viene travolta dalle critiche: troppi filtri?

Quanto possono essere cattive le persone sui social network? Ormai i leoni da tastiera esistono ovunque e Simona Ventura lo sa bene. In queste ultime ore la conduttrice tv è stata travolta da commenti negativi e critiche dopo aver postato una fotografia sul suo profilo Instagram. Cosa avrà mai postato la donna? Uno scatto del suo nuovo look. Simona si trova attualmente a Venezia dove sta partecipando alla Mostra del Cinema, edizione 78. “Ecco qui il mio nuovo look per Venezia” ha annunciato la Ventura sul social facendo i complimenti a chi glielo ha curato. E i commenti, appunto, non sono tardati ad arrivare.

Simona Ventura pubblica il suo look per Venezia ma ritocca la foto e gli haters la invadono di critiche: davvero sono troppi filtri?

Molto bella la foto postata da Simona Ventura: capelli perfetti e viso da ragazza. E forse è stato proprio il viso a scatenare i commenti pieni di critiche del popolo del web. In effetti sembrano essere stati applicati dei filtri o magari la presentatrice è stata truccata in maniera perfetta. Fatto sta che per questo motivo è stata presa d’assalto. Stiamo parlando di commenti del tipo: “Troppo ritoccata”, “troppo photoshop”, “sempre più rifatta, ormai è di cera”, “un trans”, “rifatta in faccia” e così via. C’è invece chi le suggerisce di non modificare le foto perché è già una bella donna: “Non capisco perché modifichi le tue foto…sei più bella senza il bisogno di usare il fotoritocco”. E così, per fortuna, sono arrivati anche tanti commenti positivi e pieni di complimenti da parte dei fan e non solo.

Il nuovo look di Simona Ventura apprezzato dalle colleghe: cosa dicono le donne del mondo dello spettacolo

Anche le vip hanno voluto complimentarsi per il nuovo taglio di capelli di Simona Ventura. “Bella” ha scritto Elisabetta Gregoraci. “Look top” il commento di Bianca Guaccero, “Ammazza la mazza” quello della cantante Elettra Lamborghini. Ad apprezzare pure Paola Caruso. Insomma, donne che si supportano e si complimentano a vicenda.

E voi che cosa ne pensate del nuovo look di Simona Ventura per Venezia 78?