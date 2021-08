Simona Ventura fa gli auguri a Luca Argentero ma lui festeggiava le 40 medaglie dell’Italia

Simona Ventura ha frainteso il tweet di Luca Argentero ma doveva essere davvero distratta in quel momento. L’attore ha festeggiato le 40 medaglie vinte dall’Italia, dopo vari messaggi rivolti in questi giorni agli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo ha concluso con un semplice “40” e le emoticon piene di emozioni e di orgoglio nell’essere italiana. Tutto di facile comprensione e non solo per chi ha seguito ogni giorno le Olimpiadi in tv. Poco dopo è arrivato il commento di Simona Ventura, i suoi auguri. Era convinta che Luca Argentero avesse appena raggiunto i 40anni. Carino Argentero che ha cercato di non imbarazzarla ringraziandola ma facendole capire che quel numero era per le medaglie azzurre. Risate dopo risate è arrivato anche il commento di Mara Venier, che non ha perso l’occasione per affondare il colpo alla sua nemica.

GLI AUGURI SBAGLIATI DI SIMONA VENTURA A LUCA ARGENTERO

“Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…” la risposta dell’attore che avrà riso un bel po’ notando gli auguri. Immediata la Ventura con le sue risate ha risposto: “Ti ho tolto 3 anni… magari lo facessero a me”.

Ed ecco l’arrivo in scena di Mara Venier che notando il tutto non ha voluto perdere l’occasione di pungere la Ventura. E’ recente il commento di Simona contro la Venier e Barbara D’Urso, ha dichiarato che se deve scegliere tra i programmi delle due preferisce mangiare una pizza. “Non avrà digerito la pizza” il commento di oggi di Mara; ovviamente anche il suo pieno di risate, come quello della Ventura. Tutto un gran ridere sui Twitter oggi ma quanto c’è di vero? Perché Mara Venier e Simona Ventura continuano a parlarsi tramite frecciatine, tra riviste di gossip, interviste e social? Tutto è iniziato dagli auguri sbagliati a Luca Argentero ma avrà un seguito?