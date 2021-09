Paola Turani a Venezia con il pancione: bellissima ed elegante

Paola Turani è arrivata a Venezia nella giornata di ieri per la Mostra del Cinema. Bellissima sempre, quest’anno un po’ di più visto che è incinta ed è al nono mese di gravidanza. Ormai manca sempre di meno alla nascita del suo primo figlio. Sarà un maschietto ma per il momento lei e suo marito Riccardo non hanno ancora scelto il nome tanto che lei e i suoi followers lo chiamano Serpellino (dal cognome di lui). La modella è sbarcata a Venezia naturalissima, bellissima, senza trucco e senza inganno, con abito di Missoni e le scarpe da ginnastica. Arrivo non ufficiale, qualcuno l’ha persino criticata. Al cambio abito però ha sorpreso pure chi non apprezzava.

Venezia 78, Paola Turani è bellissima al nono mese di gravidanza con il pancione: eleganza sul red carpet della Mostra del Cinema

E’ sul red carpet che Paola Turani sfoggia il suo miglior look. L’amatissima influencer e modella ha indossato un abito dell’Atelier Eme con strascico e schiena scoperta. Un modello blu notte che sembra morbido e comodo, assolutamente perfetto per le mamme in dolce attesa. Bisogna dire che Paola era bellissima ed elegantissima con il suo pancione. Per le scarpe, la Tury ha invece scelto delle scarpe con tacco, con dettaglio sul fronte di Roger Vivier. Forse non hanno avuto la giusta visibilità perché l’abito lungo le copriva abbastanza ma Paola le ha mostrate bene nelle sue ig stories. Bella anche l’acconciatura con i capelli legati. Semplice il trucco che ha evidenziato i suoi occhi celesti. Per quanto riguarda i gioielli, ha optato per degli orecchini, collana con pendente, bracciali e anello super luccicanti di cui però non conosciamo ancora il brand.

Paola Turani sorprende e convince con la sua eleganza e il suo pancione: a nove mesi di gravidanza è la più bella sul red carpet

Paola Turani ha davvero convinto tutti con la sua eleganza a Venezia 78. Che era bellissima si sapeva ma sarà stato il fascino di una mamma in dolce attesa e tanta naturalezza a colpire. Sui social si sono scatenati i complimenti anche dei personaggi del mondo dello spettacolo. “Sei bellissima Paola” ha scritto Sonia Lorenzini, “Wow” è stato il commento di Caterina Balivo. Oltre ai tanti fan, si sono voluti complimentare anche Carlotta Maggiorana, Giulia Gaudino, Georgette Polizzi.