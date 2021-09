Luisa Ranieri incanta Venezia, meravigliosa sul red carpet

Luisa Ranieri ha letteralmente incantato sul red carpet della settantesima Mostra del Cinema di Venezia. La nota e amatissima attrice si è infatti presentata al Festival con tutto il suo fascino, la sua femminilità e tanta eleganza da vendere. Gli obiettivi dei fotografi erano concentrati sui di lei. La donna è arrivata alla Biennale per il film intitolato E’ stata la mano di Dio, un drammatico diretto da Paolo Sorrentino che ha ricevuto nove minuti di applausi. Dopo la divulgazione dei suoi look da Venezia 78 sui social, si sono scatenati i commenti e sono praticamente tutti positivi visti i tanti complimenti.

A Venezia 78, Luisa Ranieri riesce ad incantare davvero tutti con il suo red carpet elegantissimo e femminile

“Non ho molte parole, quindi lascio parlare queste immagini” sono queste le uniche cose che Luisa Ranieri è riuscita a scrivere sul suo profilo Instagram dopo il magnifico red carpet a Venezia. In effetti le fotografie pubblicate dall’attrice parlano eccome. Degli scatti bellissimi che parlano di eleganza, femminilità, stile ma ovviamente anche di tantissime emozioni diverse come ha lasciato intuire la stessa Ranieri. Luisa ha optato per un look total black sul red carpet della Mostra. Un vestito nero e lungo, con un ampio spacco. Il mono spalla è firmato da Donatella Versace, una vera certezza in fatto di stile. Ed in effetti Luisa Ranieri era veramente perfetta in questa edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Il suo look è piaciuto a tutti. Tanti i commenti sui social. “Stupenda Luisa” ha scritto Francesco Arca. “Luisa sei uno spettacolo” ha scritto la collega Miriam Dalmazio. “Super” è stato quello di Selvaggia Lucarelli. Ma hano apprezzato tantissimo anche i fan: “Ti ammiro come donna e come attrice”, “La più bella”, “Non servono parole”. E voi che cosa ne pensate del red carpet di Venezia di Luisa Ranieri?