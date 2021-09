Mariasole Pollio salta Venezia 78 per curarsi: ecco cosa è successo

In questi giorni la bella e brava Mariasole Pollio sarebbe dovuta essere alla Mostra del Cinema del Venezia. La giovane attrice ha invece dovuto rinunciare a questa importante esperienza per curarsi. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo social di Mariasole in cui ha pubblicato una foto con un cerotto sul braccio. La Pollio ha comunque tranquillizzato i suoi tanti fan spiegando che non si tratta di nulla di così grave. Per fortuna! Al momento la conduttrice del Radionorba Battiti Live non è pienamente in forma e ha voluto informare i followers delle sue condizioni di salute.

Mariasole Pollio non va a Venezia perché non sta bene, niente di grave: l’attrice spiega che cosa le è successo e che cos’ha

“Purtroppo gli incidenti di percorso capitano, e quando arrivano non puoi fare altro che accettarli. Fa parte del viaggio. Non è niente di grave, state tranquilli, ma non sono proprio nella mia forma migliore. Non ho mai avuto paura di condividere le mie debolezze, sono anche quelle che mi rendono Mariasole. Volevo dirvi che mi riprendo più presto, ne sono convintissima. Ma intanto mandatemi TUTTO l’amore del mondo, ne ho bisogno. E per chi proverà gioia guardando questa foto ho solo da dire che il mio “”male”” non ti farà automaticamente realizzare i tuoi sogni. Con il marcio dentro non arrivi da nessuna parte” ha così scritto la Pollio in una foto pubblicata su Twitter.

Poi ha spiegato meglio le sue condizioni in un lungo post su Instagram: “Mi hanno sempre fatto un po’ timore questo tipo di post, sfiorano sempre una linea sottile tra il bisogno di comunicare e il vittimismo. Qui se non si fosse capito non ce n’è nemmeno un po’. Come vi raccontavo ieri non sto molto bene, ho un infezione da curare che ringraziando dio non è niente di grave (mi sento fortunatissima a poter scrivere così) ma con se mi sta portando un po’ di sintomi e ho bisogno di rimettermi. Per tanto con un dispiacere che non so neanche descrivere non potrò essere presente alla 78esima edizione del Festival del cinema di Venezia”.

Un’infezione blocca Mariasole Pollio ma oltre Venezia 78 ha tanti altri progetti e si sente vincente

“Mi sento comunque vincente perché se non fosse stato per questo piccolo intoppo ero lì già da qualche giorno… i sogni grandi come i miei comportano grandi sfide, e quando è così vuol dire che sei sulla strada giusta, avrò tanto da raccontare e questo finirà sugli aneddoti della mia (mi auguro) lunghissima carriera. Non mi arrendo e recupero tutti i pensieri belli e tutte le forze perché il Festival è solo la prima delle tante cose incredibili che ci aspettano da ora in poi, e che ho in serbo per voi quest’anno” ha spiegato Mariasole Pollio ai suoi tantissimi fan di ogni età. Adesso l’attrice spera di avere altre occasioni per la Mostra del Cinema in futuro e indubbiamente sarà così.

In bocca al lupo Mariasole!