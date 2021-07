Maria Sole Pollio: la festa dei 18 anni è tra musica e amici

Maria Sole Pollio ha compiuto 18 anni e la sua festa di compleanno ieri sera è stata perfetta tra musica e amici. Tanti i giovani cantanti invitati al suo party e per la giovanissima attrice, influencer e conduttrice tutto è stato perfetto. Questa mattina ha chiesto un attimo di tempo per riprendersi e poi ha postato un po’ di foto della sua festa di compleanno. 18 anni, Maria Sole Pollio è così giovane ma già tre anni fa ha iniziato il suo percorso salendo sul palco. Ha iniziato su You Tube e poi l’abbiamo vista nel cast di Don Matteo, poi tante altre esperienze e da tre anni è anche impegnata con Battiti Live.

MARIA SOLE POLLIO HA UN NUOV FIDANZATO?

Per la giovanissima napoletana un party con tanti amici vip e non solo. Sembra che ci sia per lei anche un nuovo fidanzato, dicono che lui sia il figlio di Biagio Antonacci ma Maria Sole per il momento tace.

Ieri ha pubblicato una foto da bimba: “È incredibile come io sia rimasta esattamente uguale, riesco a riconoscere quest’espressione ancora in me, sono sempre stata entusiasta, ho sempre guardato ogni cosa con occhi curiosi, pieni di meraviglia… ho sempre desiderato correre non riuscivo mai a stare ferma, io pensavo già all’attimo dopo… non mi hanno mai fatto paure le sfide, io sono così testa dura e cuore morbido – proseguendo il suo lungo post di auguri a se stessa – Ora che sto crescendo mi sento esattamente come in questa foto qui.. solo con più vita con più angoli del mondo incastrati nel luccichio dei miei occhi.. Ma poi sono la stessa che si prende male se qualcuno le risponde con un sorriso in meno che si spacca la testa in due per capire dove ha sbagliato e che si preoccupa troppo per gli altri.. però qualcosa l’ho imparatae ho imparato ad essere esattamente come sono piena di gioia di gentilezza ma anche di sbagli, di scivolate..”.

Maria Sole ha posato per le foto con l’abito verde, bellissima e felice con tanti suoi amici vip ma è alla sua foto da bimba che parla. “Mi sento la stessa piccola anima di questa foto solo con occhi più sicuri con più sogni realizzati e follemente innamorata di questo mondo… più leggera,consapevole della giovane donna che sono e che voglio diventare con tanto coraggio e con il sole sempre nella tasca in alto a destra, con i piedi a terra e occhi in cielo. Ci sono cose che non cambiano e in fondo l’età è solo un numero ma questo mi piace proprio tanto”.