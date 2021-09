Clizia Incorvaia coccolata da mamma e suocera: “La forza delle donne”

E’ una bellissima favola quella che vive Clizia Incorvaia che tra qualche mese diventerà mamma per la seconda volta. La dolce influencer siciliana non solo è coccolata da Paolo Ciavarro ma anche dalla mamma e dalla suocera. Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo, è al settimo cielo, così felice di potere fare la nonna che sta già pensando di trasferirsi dalla periferia al centro di Roma per aiutare la nuora e il figlio nella gestione del nipotino. Intanto, anche la mamma di Clizia Incorvaia è arrivata a Roma per seguire la seconda gravidanza di sua figlia. Sarà sempre tutto così perfetto tra loro? Un’influencer diversa dalle altre, Clizia non mostra solo gli outfit per i vari eventi e occasioni ma parla anche tanto d’amore e crede nella grande forza delle donne.

Clizia Incorvaia pubblica lo scatto più bello con mamma e suocera

Tra un cambio d’abito e l’altro la Incorvaia annuncia che non può non pubblicare la foto più bella scattata ieri sera. Ed è davvero uno scatto pieno d’amore e di condivisione. Coccolato come lei il bel Paolo Ciavarro che come Clizia può contare sulle attenzioni di Eleonora Giorgi e della suocera. Resta un po’ distante, ma solo perché tanto orso, Massimo Ciavarro, anche lui però non vede l’ora di diventare nonno per la prima volta.

Come promesso alle follower Clizia Incorvaia mostra anche il suo allenamento con il pancino. Un allenamento leggero ma eseguito con attenzione per restare in gran forma durante la gravidanza. Sa bene che per essere felice una mamma ha bisogno anche di questo. Dopo il parto sarà così più semplice tornare in gran forma.

“Che fortunata che sono! Voi grandi donne che siete con me in questo percorso unico e mi fate sentire più forte e amata” scrive l’ex gieffina vip che nella casa del Grane Fratello ha trovato l’amore dopo la separazione da Francesco Sarcina e tutti i pettegolezzi.