Ilary Blasi, niente ansia ma è cinica anche con i figli

Da stasera inizia per Ilary Blasi una nuova avventura con Star in the Star ma se qualcuno immagina che la conduttrice possa essere in ansia per il debutto si sbaglia. Ha la fortuna di sapere gestire le emozioni ma Ilary Blasi ammette anche che è cinica e questo l’aiuta molto. Cinica con la famiglia, con Francesco Totti, con i figli, lo confida lei a Panorama. Manca pochissimo per la prima di Star in the Star e confessa che chi crede che reciti un personaggio quando è in tv si sbaglia, lei è davvero come appare, istintiva e spontanea anche quando è ironica, sarcastica, cinica. Non si definisce fredda, non è la stessa cosa e spiega che ha coltivato quel suo modo di essere e che anzi in tv cerca di darsi un limite perché a casa è anche peggio.

Ilary Blasi parla del suo modo di fare in tv, così distaccata

“Gestisco bene le emozioni, non sono ansiosa e certamente essere un po’ cinica aiuta a ridimensionare ogni cosa. Sono cinica anche con i miei figli e con Francesco” l serve per non avere ansia ma aggiunge che non è fredda, per niente”.

“Il cinismo invece è un po’ la mia chiave di lettura della vita. Sono così anche con i miei figli e con mio marito. Ho coltivato da sempre il sarcasmo, l’ironia, l’autoironia: non ci credo mai fino in fondo, smorzo ogni situazione – ha raccontato a Panorama – E chi pensa che reciti un personaggio sbaglia: sono questa ogni giorno, istintiva, spontanea, qualche volta pure troppo. Poi in tv cerco di darmi un limite, perché in casa sono pure peggio”.

E’ molto concentrata sul programma che andrà in onda questa sera e non bada alle polemiche di chi pensa che sia una imitazione di Tale e Quale Show e Il cantante mascherato insieme. “In tv sono anni che non s’inventa niente da zero ma il conduttore e gli autori possono comunque dare un twist imprimendo un’identità diversa a un programma” è il suo punto di vista e stasera al pubblico toccherà giudicare se c’è qualcosa di nuovo da vedere.