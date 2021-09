Paola Turani pronta al parto mostra la cameretta del figlio

Il momento sognato da tempo da Paola Turani sta per arrivare, la modella e influencer è pronta per il parto. E’ alla 38esima settimana e ha già preparato tutto, non solo la cameretta del figlio. Il piccolo Serpellino sta per arrivare, Paola Turani non ha ancora rivelato il nome scelto per suo figlio, sembra che lei e Riccardo lo sceglieranno solo al momento della nascita, sono un po’ indecisi. Nessuna indecisione invece sulla cameretta del suo bebè, ha mostrato alle sue follower com’è cambiata la stanza scelta per lui ed è proprio come la immaginava. Il bianco, il celeste e il grigio, una cameretta semplice e così tenera e la Turani ha già sistemato tutto nei cassetti, nell’armadio e sulle mensole.

Paola Turani pronta a diventare mamma per la prima volta

Una gravidanza che la splendida modella ha mostrato sui social dal primo all’ultimo giorno, da quando ha scoperto che finalmente era incinta. Le lacrime di gioia, le nuove emozioni, pochissima ansia e così Paola si è goduta ogni istante perché diventare mamma era il suo desiderio più grande. Bellissima col pancione si mostra anche senza filtro, con tutte le macchie che le sono apparse sotto il sole.

Ha comprato tutto, anche il cavallo che dondola, mentre suo marito sta ancora scegliendo la sedia a dondolo. Paola Turani mostra il cuscino per allattare, lascia che tutti scoprano come ha sistemato la stanza di suo figlio, dove ha messo ogni cosa. Ascolta spesso gli ottimi consigli delle follower e spiega che ha già due culle, una l’ha messa nella sua camera da letto, sarà vicinissima a lei, l’altra resta nella cameretta del piccolo.

Valigie pronte per l’ospedale, posizionate ai piedi del letto, così sarà tutto semplice non appena il suo bebè deciderà di venire al mondo; forse tra due settimane o forse tra pochi giorni.