L’estetista cinica risponde sul perché non ha figli, anche Paola Turani scoppia

La sensibilità purtroppo non appartiene a tutti e con l’ennesima domanda rivolta a Cristina Fogazzi, l’estetista cinica, sul perché non ha figli, lei scoppia ma anche Paola Turani. Non capita solo alle persone famose, capita a tantissime donne di ascoltare sempre la stessa domanda sui figli. Se non ne hai chiedono il motivo, senza pensare che magari quella domanda è dolorosa; è successo all’estetista cinica, lo riporta Paola Turani nelle sue ultime stories. Anche la modella che a giorni diventerà mamma per la prima volta dopo averlo desiderato per anni fanno già la domanda più assurda: “Pensi di avere un secondo figlio?”. Come si può fare una domanda del genere a una donna che per tanti anni ha cercato di avere un bambino, che era ormai convinta che non avrebbe mai realizzato il desiderio di diventare madre, che ha sofferto, che ha raccontato la sua storia per essere di aiuto ad altre donne e per sensibilizzare chi non comprende che certe domande non si fanno.

La risposta di Cristina Fogazzi alla domanda sul perché non ha figli

“Come mai niente figli? Se non sono indiscreta?” Certo che sei indiscreta ma la Fogazzi alla fine ha risposto: “C’è un confine sulle cose chiedibili. Anche perché le informazioni sulla mia mancata maternità non apportano nulla alla tua vita se non aver soddisfatto una curiosità da pettegolezzo dal parrucchiere e magari mi stai chiedendo di una cosa dolorosa. Ma ce la facciamo a farcela?”.

Paola Turani all’ennesima domanda sul secondo figlio ha appena risposto: “Non sono domande da fare a me e a tutte e tutti, punto. Orami sono anche stanca di ribadire sempre le stesse cose e gli stessi concetti, mi sembrano così semplici eppure la gente non ci arriva proprio… Non sappiamo cosa sta passando quella persona o la coppia che abbiamo davanti. Ci sono mille ragioni! Quindi indiscrezione e rispetto, sempre!”.