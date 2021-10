Giorgia Surina toglie i filtri e mostra le macchie sul viso, la verità

E’ il modo con cui Giorgia Surina ha scelto di utilizzare i social che vorremmo vedere sempre più spesso. La bellissima Giorgia Surina ha le macchie sul viso, evidenti macchie sulla pelle che non la rendono meno bella ma che non tutte, quasi nessuna, mostra. I social senza filtri, Instagram senza filtri e l’attrice scrive a grandi lettere VE-RI-TA’. Non ha bisogno di dire altro, in questo momento poco importa se quelle macchie sono imperfezioni che qualcuno le suggerisce di eliminare con il laser o una patologia che è ben più di una macchia solare. E’ l’azione compiuta che conta, se vorrà poi spiegherà anche il perché l’ha fatto, giusto per farlo comprendere a tutti. Se vorrà poi spiegherà anche l’origine di quello che dovrebbe essere solo un dettaglio.

Giorgia Surina elimina i filtri e mostra macchie e bellezza vera

Anche lei scende in campo in modo concreto per l’accettazione di se stesse, del proprio corpo, perché ognuno è unico e bello e perché tutti siamo imperfetti. “La verità ci renderà liberi e tu sei libera di essere una meraviglia” commenta uno dei tantissimi follower che apprezza il suo gesto, le sue foto senza trucco, senza filtri, a 46 anni. Anche la Surina che è attrice, presentatrice, speaker di Rtl, aderisce in modo totale e vero alla battaglia body positivity.

Torna alla mente una foto del 2016, Giorgia Surina era stata operata per rimuovere un tumore e dall’ospedale era lei a dire a tutti che stava bene, che per fortuna il tumore era benigno, che la prevenzione è necessaria, fondamentale. I suoi messaggi sono sempre diretti, lei bellissima, piena di talento, una vera icona per molti, dovrebbe esserlo anche per chi segue chi finge su Instagram, chi mostra ciò che non esiste e non riesce più a vedersi senza filtri. Grazie Giorgia!