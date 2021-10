Michelle Hunziker distrutta festeggia il compleanno di Sole e mamma Ineke

Per Michelle Hunziker il 10 ottobre è una data molto importante, è il giorno in cui festeggia il compleanno di Sole, la sua seconda figlia. E’ solo l’inizio perché Michelle Hunziker nello stesso giorno festeggia anche il compleanno di mamma Ineke. Non è tutto, il 10 ottobre è il giorno in cui Michelle ha sposato Tomaso Trussardi. Ovvio che gran parte delle energie ieri siano andate ancora una volta per sua figlia, per la sua festa di compleanno. Come sempre il pranzo è dedicato a mamma Ineke e poi nel tardo pomeriggio c’è il party per Sole Trussardi con i suoi piccoli amici. Tutto nello stesso giorno ma questa volta a dire il vero non abbiamo ancora visto niente dell’anniversario di matrimonio di Michelle e Tomaso.

Michelle Hunziker stanchissima dopo la festa di compleanno di sua figlia Sole

Sole Trussardi ha compiuto 8 anni, Nonna Ineke 78 e una bella reunion familiare ha reso felici tutti. Per la piccolina una festa con i suoi amici e con tanto divertimento. Più di tutto i bambini si sono lanciati in canti e balli, atmosfera da discoteca con urla di gioia e Michelle che a fine giornata non reggeva più la parola “mammaaaaaa”.

Questa mattina accompagnando le bimbe a scuola ha chiesto se ieri è stato bello e a Sole se volesse che il suo compleanno fosse tutti i giorni. Ovviamente la risposta è “sì”, almeno per un bel po’ di anni sua figlia adorerà festeggiare il suo compleanno.

“Auguri a Sole di nome e di fatto. 8 anni di vitalità, simpatia e luce. Ti amiamo” sono gli auguri che Aurora Ramazzotti ha pubblicato per sua sorella mostrando un delizioso scatto. Tutti attendono di sapere come hanno festeggiato o forse come devono ancora festeggiare l’anniversario di nozze Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi; prima che arrivi il gossip ipotizzando un’altra crisi.