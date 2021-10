Michelle Hunziker e Serena Autieri con le figlie al ristorante: “Ti voglio bene sorella”

Ancora una volta insieme Michelle Hunziker e Serena Autieri e con le due amiche ci sono anche le rispettive famiglie. Un legame raro nel mondo dello spettacolo perché la Hunziker e la Autieri trascorrono spesso anche le vacanze insieme. Ad unirle la passione per la montagna ma è evidente che c’è molto di più. Una splendida giornata insieme prima al ristorante e poi una passeggiata in centro per concludere con il parco, per la gioia delle bambine. Anche le figlie di Michelle Hunziker e Serena Autieri sono molto legate e la giornata sotto il tiepido sole di Rima diventa perfetta. Ormai sembrano inseparabili e per loro ogni momento è quello giusto per trascorrere delle ore felici all’insegna della spensieratezza. Momenti che questa volta non sono sfuggiti alla rivista chi ma già Michelle e Serena avevano mostrato qualcosina sui social.

Michelle Hunziker e Serena Autieri per le vie del centro di Roma

Bellissime l’attrice e la conduttrice, questa volta niente scalate, nessun bagno di fieno ma una giornata insieme a Roma. Sole e Celeste, le figlie di Michelle e Tomaso Trussardi, e Giulia, la figlia di Serena Autieri e Griselli, si divertono camminando una accanto all’altra. Unico assente proprio Tomaso Trussardi, mentre il marito di Serena è con lei.

Dopo il pranzo e la passeggiata il gruppo si è sposato in un parco dove le bambine hanno fatto la loro prima lezione di sci nautico. C’è sempre qualcosa da organizzare quando le due amiche sono insieme e anche le tre bimbe come le loro mamme non restano ferme a lungo. Michelle e Serena questa volta restano sul pontile, abbracciate, in posa per gli scatti social, guardano le figlie e si godono quelli che definiscono momenti preziosi. La loro amicizia è importante e la Autieri scrive: “Gioia e leggerezza con te… ti voglio bene sorella”.