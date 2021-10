Carolyn Smith prima di Ballando con le Stelle: “Continuo le cure ma ho dolori da morire”

Carolyn Smith continua le cure contro il cancro ma non molla mai, nemmeno un attimo. Oggi la conferenza stampa di Ballando con le Stelle, lei come sempre è in prima fila, da sempre presidente della giuria di Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci sta per iniziare, sabato 16 ottobre il debutto, la prima puntata su Rai 1. Carolyn Smith deve tenere a bada la sua malattia, continua a combattere contro il tumore al seno, l’intruso, come lo chiama lei. Al settimanale Oggi racconta che non può dire di avere vinto la sua battaglia ma per tutte le donne che la seguono è invece già così, è lei a dare la forza e il coraggio a molte. “Gli ultimi esami sono andati bene” confida Carolyn Smith e poi aggiunge che pensava fosse finita ma non è così.

Carolyn Smith: “Pensavo fosse finita e invece no”

“E con questo pensavo che fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65 per cento di probabilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire”. La sua forza è da imitare ma è giusto che non mostri solo il sorriso ma anche la realtà, come fa nelle interviste.

Per tutto il suo pubblico porta gioia, colore, professionalità, quando però è il momento di essere dure lo fa, perché la sua è una battaglia difficile, come lo è per tutte.

Manca pochissimo e la vedremo di nuovo a Ballando con le Stelle e promette che sarà cattivissima ma spiega anche il motivo: “Perché quest’anno non c’è uno che non abbia le potenzialità per ballare” sarà quindi severa Carolyn perché aspetta di vedere un gran spettacolo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".