Selvaggia Lucarelli dalla parte di Ambra dopo il tapiro: la frecciata a Vanessa Incontrada

Sono stante centinaia le persone che si sono esposte dopo la notizia del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, non comprendendone il senso. E tra gli altri, anche Selvaggia Lucarelli ha voluto prendere posizione e dire la sua sul tapiro che l’attrice ha ricevuto da Valerio Staffelli, nello stesso giorno in cui la notizia della fine della sua storia con Allegri, era stata data dalle riviste di cronaca rosa. Ci stiamo tutti chiedendo effettivamente i motivi per i quali arriva un tapiro, quando una storia finisce, questo ce lo dovrebbe spiegare Staffelli, e anche il perchè della consegna ad Ambra. Forse perchè sull’articolo della rivista Chi, si leggeva “Max Allegri è sparito” e allora l’attrice era attapirata perchè è stata mollata? Una caduta di stile, ma ormai Striscia la notizia ci ha abituato a questo ed altro. E la Lucarelli nel suo post lancia anche un messaggio a Vanessa Incontrada che probabilmente accettando la conduzione di Striscia la notizia, non ha fatto i conti con tutto quello che si scatena anche in questi casi, soprattutto se non si prende una posizione ( ne sanno qualcosa Gerry Scotti e Michelle Hunziker, giusto per citare un caso recente).

Qui le parole della figlia di Ambra

Selvaggia Lucarelli all’attacco di Valerio Staffelli

Dai suoi profili social, la Lucarelli ha commentato:

Caro Valerio Staffelli, il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere. Uno dei pochi riti televisivi sopravvissuti all’usura del tempo. Io ne ho due, uno preso perché ho pensato di aver subito il furto di una macchina, per poi comprarne una nuova e ritrovare l’altra. E un tapiro perché Belen mi cacció dal suo bar, insieme a Gianni Morandi. Ne ho riso con te, con voi di striscia, che per inciso mi siete pure simpatici. Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto. Ieri il tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato.

E ancora:

C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti. Un tradimento, la fine di un amore sono giá dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori. Non fa meno male, se sei famosa da quando avevi 14 anni, no. Il presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar (“mica lui la tradisce con Dybala?), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordate che lui- il maschio alfa- le donne le tradisce con virile serialitá, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo.

E poi la stoccata per Vanessa Incontrada: