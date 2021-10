Nilufar Addati mostra le sue smagliature ma viene criticata perchè non ha gli slip

Ieri Nilufar Addati ha deciso di postare una storia sui social, mostrando una parte del suo corpo al naturale. Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne posa senza filtri e si mostra al naturale. Questa volta ha scelto però di osare, dando un bel messaggio sul body positive, peccato che molti non abbiano colto quello che era il suo intento e abbiano deciso, per l’ennesima volta, di criticare la scelta fatta da Nilufar. Il motivo? Molte persone che hanno visto questo scatto, si sono fermate solo al fatto che la Addati abbia scelto di mostrarsi sena slip, con le smagliature si, ma anche quasi nuda. E sono molte le persone che hanno sottolineato appunto questo aspetto della questione, facendo notare che con un bel paio di brasiliane, avrebbe dato lo stesso messaggio ma non risultando volgare. Nilufar ovviamente ha risposto, sorpresa dal fatto che ci sia concentrati di più sulla questione intimo si-intimo no, che non su quello che lei aveva da dire.

Nilufar Addati nuda su instagram mostra le sue smagliature

Poca sensibilità di fronte a una ragazza che si è aperta e ha mostrato qualcosa che per lei non è bello da vedere? L’ex tronista di Uomini e Donne postando lo scatto aveva scritto: “Non è facile per me pubblicare queste foto, ma sento che ogni tanto devo”. La foto in questione mostra Nilufar totalmente nuda nella parte inferiore del suo corpo, con delle smagliature e nulla di più.

Nelle stories successive, ha poi anche spiegato il motivo di questa foto. E ha detto: “Parliamo tanto di autodeterminazione, ‘il corpo è mio e ne faccio quello che meglio credo’ e tutte queste frasi meravigliose. Pubblico una foto senza mutande perché era in bagno, mi stavo cambiando e ho visto il mio bel pattern di smagliature sul sederotto, sorrido, scatto una foto e la pubblico, non mentirei se vi dicessi che mi ci hanno fatto pensare alcuni di voi alla mancanza di un paio di slip, onestamente manco ci avevo pensato. […] La libertà e l’autodeterminazione del proprio corpo, miei cari, è andata a farsi benedire?!”.

A fronte di tante critiche, ci sono però anche moltissimi messaggi di donne e uomini che hanno ringraziato Nilufar per il messaggio che ha voluto dare, perchè ha invitato tutto ad amare il proprio corpo per quello che è.

