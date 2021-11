Samantha De Grenet compie gli anni e pubblica la foto con e senza filtri

Oggi Samantha De Grenet festeggia il suo compleanno, 51 anni e davvero non li dimostra, sempre bellissima e in gran forma ma anche lei con l’esigenza di ritoccare le foto che pubblica. La showgirl però non ci sta, mostra una foto con e senza e filtri e lascia che si giudichi se il filtro è eccessivo o se, come dice lei, è solo un leggero ritocco per dare più luce alla foto. E’ vero, paragonata a tante altre vip i filtri che utilizza Samantha De Grenet sono ben poca cosa. Molte esagerano, si trasformano, viste dal vivo rischierebbero di non essere riconosciute. Lei leviga un po’ il tutto ma c’è davvero poco da levigare. C’è però da dire che quel poco grazie ai filtri sui social le toglie la stanchezza e qualche rughetta, anche un po’ di anni.

Samantha De Grenet, le danno della rifatta e lei mostra la realtà

Di certo non è rifatta ma di certo usa il filtro, come tutti. “Chiariamo una cosa una volta per tutte in modo che non si debba ogni volta rispondere a chi, fortunatamente pochi, deve criticare, offendere, darti della rifatta completamente dalla chirurgia o di usare filtri magici per cambiare completamente la propria immagine e gridare al miracolo!” scrive la De Grenet sul suo profilo Instagram.

“Questa è una foto non di lavoro e con un trucco semplice fatto da me…non è una foto venuta benissimo, ma neanche male male, ma è adatta per mostrarvi quel leggero ritocco che io personalmente utilizzo per rendere la mia immagine più luminosa e più levigata. Ora ognuno di voi può avere una propria opinione: può scorgere una differenza enorme tra le due foto oppure, come secondo me è, qualcosa di minimo per mostrare un ritratto di noi più bello…” lei lo ammette.“La maggior parte delle persone, uomini e donne, che è sui social utilizza delle applicazioni che migliorano le foto…alcun è vero forse esagerano ma la cosa credo sia abbastanza evidente ai più , quindi la domanda è: cosa importa? A chi può nuocere? Alcuni diranno ai più giovani! Sbagliato! Loro ne sanno più di noi, e ve lo dice una mamma di un figlio adolescente…” ha ragione? Basta dare un’occhiata alle foto in alto.

