La dedica di Belen alla cognata preferita, ma non è la sorella di Antonino

Ieri a casa di Belen i Rodriguez hanno festeggiato il compleanno di Jeremias, non si sa quanti fossero i presenti per la torta e gli auguri ma di certo c’era la cognata della showgirl, la sua preferita. Con una dedica sui social Belen ha emozionato la fidanzata di Jeremias, perché è Deborah Togni la cognata che preferisce. In questo modo ha però forse fatto dispiacere qualcun altro, un’altra cognata. Ci chiediamo se ci sia ancora una cognata di Belen oltre Deborah. La Togni è bellissima e ha il merito di rendere felice il fratello di Belen, lei non potrebbe chiedere di più e pubblicando una sua foto le ha dedicato parole bellissime.

La fidanzata di Jeremias Rodriguez è la preferita di Belen

Hanno un po’ giocato con i capelli ieri, Belen ha creato per sua cognata una deliziosa acconciatura. “Momenti creativi con la mia cognata preferita di sempre e per sempre, e da sempre” ha scritto la showgirl argentina. E’ la prima volta che si espone così tanto con lei, anche se era chiaro il legame tra loro per amore di Jeremias. La Togni sembra davvero una ragazza non solo bellissima ma speciale.

E le altre cognate di Belen? Forse non c’è più nessuna cognata, perché forse è davvero finita con Antonino Spinalbese. Lucia, sorella di Antonino, quindi non sarebbe più la cognata di Belen.

Anche con Adelaide, sorella di Stefano De Martino, da tanto tempo non c’è più lo stesso rapporto di un tempo, quando felici le famiglie di Belen e Stefano si ritrovavano insieme per una vacanza o un’occasione speciale.

Lo scorso febbraio, prima che Belen annunciasse la dolce attesa, era a casa di Lucia, la sorella di Antonino Spinalbese, nella cucina chiacchieravano di gelosia, camomilla e gravidanza ridendo tutti e tre insieme. Poi cosa è successo? La coppia o ex coppia ancora tace.

