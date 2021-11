Alessia Marcuzzi, su Instagram tutti gli armadi che ha in casa

Lontana dalla tv ma non dal suo pubblico, Alessia Marcuzzi è sempre presente su Instagram ed ha appena deciso di rispondere a qualunque domanda. Non si tira indietro su niente e lo fa lanciandosi nel mostrare la realtà dalle stanze della sua casa. Alessia Marcuzzi inaugura la sua rubrica social, Alex in the box, svela non solo quanti armadi ha in casa per i suoi vestiti ma anche che in uno di questi nasconde dei vibratori. Rivelazioni piccanti ma alle follower interessa aprire i cassetti, vedere quanti vestiti, scarpe ed accessori possiede la conduttrice. Una bella cabina armadio, tutto in ordine, la Marcuzzi ammette che in genere non è così tutto perfetto. Camicie, tanti maglioni ben piegati, abiti, le scarpe tantissime ma pensavamo molti di più. Alessia Marcuzzi ha davvero mostrato tutti gli armadi in cui ripone i suoi vestiti?

Alessia Marcuzzi mostra le extension

I capelli le sono cresciuti in gran fretta, lei lo conferma ma mostra subito una serie di extension facilissime da applicare. Biondo chiaro, biondo più scuro, anche alcune castane. La Pinella si diverte tantissimo a rispondere alle domande dei follower e promette che ogni martedì alle 21:00 proverà a fare questa cosa. “Aprirò dalla mattina sulle mie storie una Box Domande, dove potrete chiedermi tutto ciò che volete. Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di ca**ate…tutto! E quando dico tutto è tutto”.

Cerca di rispondere davvero a tutte le domande e quando le chiedono qualcosa che nessuna si aspetterebbe da lei, mostra come si siede quando va in bagno. Immagina che qualcuno penserà sia una cosa troppo volgare da mostrare ma ride ed è più che altro un modo strano di sedersi in quei momenti.

Appuntamento ogni martedì con la rubrica Alex in the box e le sue rivelazioni, in attesa di rivederla in un programma adatto a lei.

