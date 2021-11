La festa di compleanno di Alessia Marcuzzi in stile anni ’80, lei ha scelto look pazzeschi

Alessia Marcuzzi ha festeggiato i 49 anni, un compleanno speciale e per l’occasione ha pensato ad un tema dal divertimento assicurato. I favolosi anni ’80, questo lo stile per il suo party di compleanno in casa. Alessia Marcuzzi si è divertita con suo marito trasformandosi entrambi in un mito del tennis di quel periodo: Bjorn Borg. Paolo Calabresi Marconi ha dovuto indossare la parrucca bionda, la Marcuzzi i capelli come l’ex tennista li ha naturali. Sui social saluta Bjorn, gli dice che lui non sa ma sono gemelli. Festa di compleanno in casa tra terrazzo e salone per Alessia che ha chiesto a tutti i suoi ospiti di scegliere un outfit adatto al tema. Tutti l’hanno accontenta passando dallo stile di Madonna a quello dei paninari.

Alessia Marcuzzi sceglie i favolosi anni ’80 per festeggiare il suo compleanno

Prima il look che ha fatto ridere tutti, perché davvero Alessia biondissima come l’ex tennista svedese era molto simile. Ironia a parte in casa c’erano un mare di palloncini gialli, ovviamente anche quelli per formare il nome della festeggiata. “Felice come una bambina” ha confidato tra le stories. Tutto perfetto, mancava solo Tommaso, il primo figlio che ha 20 anni ed è rimasto bloccato a Londra.

Sotto casa un bel po’ di paparazzi che hanno chiesto più volte di fare delle foto. La Marcuzzi alla fine li ha accontentati e con i suoi ospiti è scesa in strada per fare festa anche con loro. Poi per la cena e la torta ha indossato un abitino nero, riconoscibilissimo lo stile Madonna. Poi i giochi seduti a terra, in circolo, le risate, la musica di quegli anni, la torta e tutta la gioia della conduttrice.

Questa mattina della festa restano solo i fiori e il ricordo di un party pazzesco, organizzato in casa ma bellissimo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".