Patrizia De Blanck rimprovera Belen per il mancato saluto a Rossano Rubicondi

In quella storica edizione dell’Isola dei famosi c’erano Belen Rodriguez, Rossano Rubicondi e anche Patriza De Blanck. Tutti abbiamo notato che la showgirl argentina sui social o in un’intervista non ha rivolto un ultimo saluto a Rossano. Patrizia De Blanck dice di non giudicare ma attraverso la rivista Nuovo rimprovera Belen e rammenta cosa accadeva sull’isola un bel po’ di anni fa. Si è sempre parlato di un presunto flirt tra la Rodriguez e Rubicondi, cosa mai confermata ma la contessa adesso ha qualcosa da dire. Non ha visto niente con i suoi occhi ma insinua, infastidita dal mancato addio della showgirl. “Non sta a me giudicare ma almeno un ‘ciao’ il povero Rossano se lo sarebbe meritato”.

Dopo L’Isola dei famosi Belen ha spiccato il volo

E’ da lì che è iniziato il successo della Rodriguez ma dopo il reality non ha forse più avuto modo né voglia di incontrare Rubicondi. Patrizia De Black invece ha proseguito con lui la loro amicizia, è per questo che oggi è così dispiaciuta dell’assenza di Belen.

“Forse, visto che all’epoca Belen aveva un compagno, ha cancellato dalla memoria il feeling che aveva con Rubicondi…” ed è sempre sul settimanale Nuovo che la contessa racconta che “di notte sparivano”. E’ passato tanto tempo e sono passati tanti amori, purtroppo Rubicondi non c’è più ma la curiosità resta e la De Blanck non si fa pregare.

“Quando la notte mi svegliavo, era sparito in concomitanza con Belen, della quale subiva certamente il fascino…” pensa quindi che tra loro ci sia stato qualcosa, ed è per questo che è ancora più arrabbiata con la Rodriguez per non avere detto una parola sulla morte di Rossano.

“Forse hanno perso un’occasione di felicità duratura” ha aggiunto, forse perché pensa che sia stato un gran peccato che quel feeling sia svanito nel nulla.

