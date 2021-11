Stefano De Martino, la casa è quasi pronta per il Natale

Stefano De Martino è tra coloro che anticipano il Natale, che hanno già addobbato la casa, con l’albero di Natale già pronto e gli altri addobbi da sistemare. Come sempre Stefano De Martino è tradizionalista ma i suoi video sono uno spettacolo. Per la gioia di Santiago la casa è già quasi pronta per festeggiare il Natale, l’albero è bellissimo con le lucine, il rosso, l’oro e il bianco. La casa milanese del conduttore e forse ex ballerino è molto bella, le finestre così alte meritano un addobbo. Forse Stefano De Martino non ha una scala in casa, sempre necessaria per i lavori lavori domestici, per gli interventi come quello di appendere un bel ramo natalizio. Si improvvisa lui scala e sostiene chi lo aiuta a sistemare tutto. Come sottofondo una delle tipiche canzoni di Natale, manca più di un mese ma evidentemente Stefano è felice.

Stefano De Martino si prepara per le feste di Natale

Per il momento ha mostrato solo un po’ dell’albero di Natale e il festone che prendeva forma. La parte più bella è quella in cui entra in scena il figlio di Stefano De Martino. Santiago saltella e passa da una parte all’altra entusiasta che a casa del papà ci sia già l’atmosfera natalizia. Magari lui pensa ai regali che arriveranno, forse Stefano pensa, come Belen, a dargli tutta la serenità possibile.

Santi ha 8 anni, crede ancora a Babbo Natale? Forse sì, speriamo di sì. Quando era più piccolo e la mamma e il papà erano ancora una coppia felice è stato Stefano a travestirsi con barba bianca e vestito rosso.

Padre e figlio adorano stare insieme, sono stati bravissimi Belen Rodriguez e Stefano De Martino a non fare ricadere sul bambino i loro problemi dopo ben due separazioni. Questa volta è finita per sempre ma per Santiago ci sono due alberi di Natale.

