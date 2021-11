L’albero di Natale di Chiara Ferragni anticipa tutti ed è uno spettacolo

L’albero di Natale 2021 in casa di Chiara Ferragni è già pronto, è il primo addobbo e anticipa di gran lunga le feste. Manca ben più di un mese al Natale ma per Chiara Ferragni “Christamas is coming” quindi ha già dato il via compresa la colonna musicale che è sempre un grande classico. “All I want for Christmad is you” non può mancare con l’inconfondibile voce di Mariah Carey, che già ricomincia a scalare le classifiche di vendita, un po’ anche grazie alla Ferragni. Ogni anno il tutto si ripete ma ogni anno che passa la Ferragni aggiunge qualcosa in più alla sua casa per il Natale. La porta di ingresso addobbata, l’influencer invita tutti ad entrare, si avvicina al suo bellissimo albero di Natale e si diverte a mostrare come cambia l’illuminazione. Chiara batte le mani e i like aumentano di continuo mentre l’albero pieno di addobbi e luci cambia colore.

Gli alberi di Natale dei vip, Chiara Ferragni arriva prima di tutti

La prima a commentare è sua sorella Valentina Ferragni. “Meraviglioso”. Tra i tanti commenti di stupore e complimenti arrivano anche le immancabili critiche di chi pur seguendo la Ferragni sui social nota che c’è chi non ha tempo né modo di addobbare così la casa. Iniziano le solite discussioni sulle pubblicità immaginando che Chiara Ferragni non abbia pagato l’albero di Natale, che non l’abbia addobbato lei, che tutto sia solo per pubblicizzare ogni cosa. Non occorre aggiungere altro ma attendiamo il seguito, gli altri addobbi che trasformeranno la casa di Fedez e Chiara Ferragni.

C’è sempre chi difende la Ferragni anche quando non ce n’è bisogno: “sono delle luci led …su Amazon le trovi dai 30 ai 200 euro…sono bellissime e i vari giochi di luce cambiano con una applicazione da scaricare nel cellulare…” scrive una follower.

