Anna Tatangelo: è delizioso il suo albero di Natale addobbato con l’aiuto di Andrea (Foto)

L’albero di Natale che illumina la casa e Anna Tatangelo sul divano con suo figlio Andrea guarda il primo di una lunga serie di film di Natale (Foto). Tutto è già addobbato, anche la cantante l’ha fatto con qualche giorno di anticipo ma quelle lucine scaldano il cuore. Dolcezza e romanticismo per Anna Tatangelo che sceglie la tradizione con il colore rosso, che quest’anno è di nuovo di tendenza. Ha aggiunto un tocco dorato, qualche piccolo babbo Natale e i finti bastoncini golosi, quella dolcezza che non può mancare in un periodo dell’anno speciale, quest’anno più degli altri. Le candele che aggiungano romanticismo e altro calore ma durante la preparazione non sono mancate le risate e il divertimento per mamma e figlio con Tik Tok.

ANNA TATANGELO ESPRIME IL SUO DESIDERIO

Il figlio Andrea sale sulla scala pronto ad appendere le palline in alto, Anna ha già sistemato tutti i rami e le lucine, tantissime. A lavoro finito sono entrambi soddisfatti, non resta che pensare ai regali di Natale da mettere sotto l’albero.

Cosa desidera la Tatangelo per il prossimo anno? Dopo l’esperienza di All Together Now non ha dubbi, vorrebbe condurre un programma tutto suo, un po’ come Mina o volendo pensare al presente, un po’ come Mika. La sua idea sarebbe tipo Casa Tatangelo. Con le sue ultime trasformazioni ha conquistato fan e altro pubblico, sia con i nuovi brani che nel ruolo di giudice accanto a Michelle Hunziker.



All Together non a caso passa al sabato, vedremo in onda stasera la puntata con i concorrenti che hanno emozionato di più. Strana la vita: lei è giudice per un programma Mediaset; Gigi D’Alessio vocal coach per The Voice Senior su Rai 1. Hanno però un ottimo rapporto, legati per sempre dal figlio Andrea ma l’albero di Natale non è più in comune.