Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano la Comunione del figlio Andrea (Foto)

Un giorno importante ieri per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la famiglia ha festeggiato la Prima Comunione di Andrea (Foto). Il piccolo dell’ex coppia sta diventando un ometto e la mamma emozionatissima gli ha dedicato parole dolcissime. Più sintetico Gigi D’Alessio ma a riempire di gioia il festeggiato e i fan sono stati entrambi mostrando l’armonia che regna in famiglia. Nessuna foto insieme per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, quelle di certo le avranno scattate per l’album dei ricordi ma non per i social. La comunione di Andrea D’Alessio festeggiata a casa del cantante con 20 persone, tutte di famiglia e tutte negative al Covid. Hanno assicurato di avere fatto tutti il tampone, l’hanno specificato prima che arrivassero i commenti negativi. Dopo 14 anni d’amore è finita tra i due cantanti ma resta tutto l’amore che sono stati capaci di donarsi e sembra che anche con il resto della famiglia sia tornato il sereno.

GIGI D’ALESSIO CON TUTTI I FIGLI NEL GIORNO DELLA COMUNIONE DEL PICCOLO ANDREA

Ci sono tutti i fratelli di Andrea: Luca, Claudio e Ilaria, posano felici in una foto con il loro papà. Bellissimo il festeggiato, elegante come mamma e papà. Un allestimento perfetto curato con fiori, candele e le iniziali giganti di Andrea. A riprendere i vari angoli della casa ci ha pensato Anna Tatangelo che ha ammesso di essere molto emozionata. “Esiste Instagram , esistono i palcoscenici , i giornali , esiste chi parla e non mi conosce …poi esiste la real Life , esisti tu. Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso… – ha scritto la Tatangelo sul suo profilo social – Oggi è un giorno importante , oggi ti guardo e vedo un ometto crescere , un ometto a cui sono grata , perché mi ha cambiato la vita ..me la riempi di coccole , di sorrisi , e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare , riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere. Stai diventando grande Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! – emozionata ma sicura di come sarà il futuro – Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te .Ti amo più della mia vita ! AUGURI AMORE MIO!”.

Ben più sintetico Gigi D’Alessio che ha pubblicato uno scatto con il suo bambino: “Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia”.