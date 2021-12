Il dolore di Aida Yespica: un altro Natale senza suo figlio

Sono già due anni che Aida Yespica non può incontrare suo figlio. Un dolore immenso per lei che ne ha parlato in lacrime anche nella casa del GF Vip. Dall’edizione in cui era concorrente della casa più spiata d’Italia è passato un bel po’ di tempo ma non è cambiato niente. Le motivazioni per cui Aida Yespica non è ancora riuscita ad abbracciare suo figlio sono sempre le stesse. Aron vive a Miami con il padre e anche se i rapporti con il suo ex, Matteo Ferrari, sono più sereni, non c’è modo di fare riunire una madre con il suo bambino. Il figlio di Aida Yespica ha 13 anni, sogna di diventare un giocatore come il suo papà. La showgirl venezuelana alla rivista Nuovo ha confidato che la mancanza di contatto reale con Aron ha fa impazzire.



Aida Yespica non vede suo figlio Aron da due anni

Tra loro sono videochiamate ma non può bastare a una madre e nemmeno a un figlio: “Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno” ancora altri mesi di attesa ma poi potrà vederlo?

In passato Matteo Ferrari ha chiesto l’affidamento esclusivo del bambino ma il tribunale ha invece dato ragione alla Yespica. “Mi considero un’ottima madre”. Sembra che la scelta di fare vivere il ragazzino a Miami sia anche della showgirl: “Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno” ma adesso è tutto così difficile. Continua a sognare il momento in cui potrà incontrarlo, abbracciarlo di nuovo dopo ben due anni, un tempo assurdo. Adesso Aida Yespica vive a Padova, con il suo nuovo compagno, Mirco Maschio.

