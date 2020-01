Aida Yespica è stata la compagna di una donna che conosciamo tutti, ma di chi parla? (Foto)

A Rivelo Aida Yespica ha davvero confessato qualcosa che non aveva mai detto: è stata legata a una donna famosa, un amore omosessuale che l’ha fatta soffrire (foto). Era giovanissima e di quel periodo racconta qualcosa ma sta attenta a non svelare il nome della sua ex. L’ha amata follemente ma non può dire molto perché è una donna che conosciamo tutti. Quindi è un personaggio famoso e già si inizia a pensare a chi potrebbe essere. Non avevamo mai pensato alla Yespica in coppia con un’altra donna e lei confessa che oggi è diversa, adesso è madre e non farebbe mai una scelta così, se innamorarsi può essere considerata una scelta. L’ha raccontato per la prima volta a Lorella Boccia nel talk show in onda su Real Time, spiegando che per lei è stato un errore. Commento che arriva con il senno del poi ma in quel momento era ben diverso: “Ho amato follemente una donna. E’ stato un errore, in questo momento non lo rifarei perché oggi sono una madre”.

CHI E’ LA DONNA FAMOSA CON CUI STAVA AIDA YESPICA?

La conduttrice ha provato più volte a tirarle fuori il nome ma Aida ha solo rivelato che il rapporto con l’ex compagna è durato un anno circa: “In quel momento ero molto piccola, non posso dire chi è perché è un personaggio molto famoso. La conosciamo tutti ma non è passata da Rivelo”. Altro indizio è che non è stata ancora intervistata dalla Boccia quindi qualcuna la possiamo già escludere.





Ha parlato di un legame passionale, intenso ma che al tesso le ha causato molto dolore: “Per lei sono stata molto male, è finita dopo circa un anno, non ce la facevo più a stare male e non potevamo tirare fuori questa storia”. Confessa che era molto gelosa che le faceva continue scenate: “Ho provato molta più gelosia per questa donna che per un uomo. Ma ero piccola. Poi ci siamo riviste e abbiamo riso di quanto successo, ma ora questa affinità è finita”. Il caso si complica, la curiosità è alta ma lei non dirà niente, un amore avvolto nel mistero.





